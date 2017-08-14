По Кыргызстану местами дожди, грозы, в высокогорной зоне снег — прогноз погоды на 15 августа

14 августа 2017, 13:04 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 15 августа. По сообщению Кыргызгидромета, ночью без осадков, днем местами дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +12...+17

днем: +23...+28

Таласская область

ночью: +7...+12

днем: +20...+25

Баткенская область

ночью: +14...+19

днем: +26...+31

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +14...+19

днем: +26...+31

Иссык-Кульская область

ночью: +9...+14

днем: +19...+24

Нарынская область

ночью: +7...+12

днем: +20...+25

В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15...+17, максимальная температура воздуха днем +26...+28.