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По Кыргызстану местами дожди, грозы, в высокогорной зоне снег — прогноз погоды на 15 августа

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442641-ru.html

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14 августа 2017, 13:04       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 15 августа. По сообщению Кыргызгидромета, ночью без осадков, днем местами дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +12...+17
днем: +23...+28
Таласская область
ночью: +7...+12
днем: +20...+25
Баткенская область
ночью: +14...+19
днем: +26...+31
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +14...+19
днем: +26...+31
Иссык-Кульская область
ночью: +9...+14
днем: +19...+24
Нарынская область
ночью: +7...+12
днем: +20...+25
В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15...+17, максимальная температура воздуха днем +26...+28.

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