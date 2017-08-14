Доллар США: 69.1500 (-0.23) 
Евро: 81.2927 (-0.0311) 
Золото: 41.42 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Топ-4 фильмов, покоривших бишкекчан на прошедших выходныхТоп-4 фильмов, покоривших бишкекчан на прошедших выходныхНазарбаев встретился главами правительств стран ЕАЭСНазарбаев встретился главами правительств стран ЕАЭС

Абдурахманхаджи Муртазалиев стал чемпионом Азии по джиу-джитсу

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364773_ab...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442639-ru.html

Похожие новости

Восемь пловцов из Кыргызстана выступят на чемпионате Азии

Айсулуу Тыныбекова примет участие в чемпионате по женской борьбе в Париже

Айсулуу Тыныбекова выступит на чемпионате мира во Франции

Сооронбай Жээнбеков встретился с чемпионкой мира Айпери Медет кызы

Сборная Кыргызстана выбыла в полуфинале международного чемпионата "Танковый биатлон"

14 августа 2017, 13:29       Комментарии

Кыргызстанец Абдурахманхаджи Муртазалиев стал чемпионом Азии по бразильской версии джиу-джитсу. Отметим, первенство континента прошло 12-13 августа в Ханое (Вьетнам).
Как сообщает сайт Азиатского союза данного вида спорта, Муртазалиев сразился за награду в весовой категории до 85 кг и провел четыре схватки. Одолев всех соперников, он занял первое место. Отметим, Муртазалиев является президентом Федерации бразильского джиу-джитсу в Кыргызстане.
На этом чемпионате выступали восемь кыргызстанцев и команда завоевала всего пять медалей, из которых одно золото, два серебра и две бронзы. В шаге от чемпионства остановились Муртазали Муртазалиев, а также выступавший среди юниоров Дмитрий Новиков, которые стали серебряными призерами.
Обладателями бронзовых медалей стали Нуркалый Мирланов и Эржан Батыров.
Отметим, чемпионат считается своего рода репетицией перед Азиатскими играми в закрытых помещениях, которые стартуют 17 сентября в Ашхабаде (Туркменистан). Состязания собрали более 300 представителей из 20 стран.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум