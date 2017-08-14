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Дело Текебаева: подсудимый высказался по поводу записи разговора якобы между Ташиевым и Бекназаровым

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/delo-t...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442637-ru.html

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14 августа 2017, 13:17       Комментарии

В Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.
В ходе процесса, депутат заявил, что запись разговора предположительно между Камчыбеком Ташиевым и Азимбеков Бекназаровым фальшивка.
"Не нужно обращать внимание на фальшивку на "Ютубе". Дело политическое, есть факты, что спецслужбы работают и записывают слова и делают монтаж. Ташиев дарил мне подарок, он еще открыт, 6-7 литров вина, хочу принести его сюда и напомнить ему, пусть и СМИ видят", – рассказал он.
Отметим, в Сети появилась запись разговора, предположительно между Ташиевым и Бекназаровым, где последний сообщает о том, что дал ложные показания о национализации "Мегакома". Тогда Бекназаров заявил, что к национализации 49% акций Омурбек Текебаев не имел никакого отношения.
Напомним, 26 февраля 2017 года в рамках возбужденного уголовного дела Текебаев и Чотонов задержаны по подозрению в коррупции. 21 апреля 2017 года им было предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 ("Коррупция") УК КР. Текебаев обвиняется в том, что пытался продать контрольный пакет акций государственного сотового оператора "Мегаком" российскому бизнесмену Леониду Маевскому, взяв у него $1 млн. Однако сделка не состоялась, так как депутаты отказались поддержать продажу "Мегакома".

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