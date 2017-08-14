В Наццентре онкологии и гематологии вновь заработала артезианская скважина — Минздрав КР

14 августа 2017, 13:04 Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17. /Кабар/. В рамках модернизации и капитального ремонта Национального центра онкологии и гематологии (НЦОиГ) вновь заработала артезианская скважина на территории центра, который не работал в течение последних 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Из глубины 176 метров выходит чистейшая артезианская вода, пропускная способность сорок кубометров в час. Теперь проблем с поливом зеленых насаждений на территории Национального центра онкологии и гематологии не будет.

"Ремонт и введение в работу артезианской скважины, стало возможной благодаря инициативе президента страны и руководителя аппарата президента. Мы благодарны за оказываемую поддержку, потому что реконструкция и ремонт НЦОиГ стали возможны благодаря решению нашего Президента и находятся под личным его контролем", - отметил и.о. директора НЦОиГ Эрнис Тилеков.