Доллар США: 69.1500 (-0.23) 
Евро: 81.2927 (-0.0311) 
Золото: 41.42 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

За 6 месяцев руководство ГНС приняло 54 человека по личным вопросамЗа 6 месяцев руководство ГНС приняло 54 человека по личным вопросамЖээнбеков принимает участие на заседании межправсовета ЕАЭС в Астане в узком форматеЖээнбеков принимает участие на заседании межправсовета ЕАЭС в Астане в узком формате

В этом году 140 тысяч детей пойдут в первый класс

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364771_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442635-ru.html

Похожие новости

"Реал" обыграл "Барселону в первом матче за Суперкубок Испании

За первые две недели я заработал 37 тыс — история 21-летнего бизнесмена

В Оше впервые проходит крупный шахматный турнир

Два кыргызстанца вошли в первую десятку сильнейших борцов мира

Похолодает и пойдет дождь — погода в Бишкеке 12 августа

14 августа 2017, 12:42       Комментарии

В этом году в первый класс пойдут около 140 тысяч детей. Об этом "ВБ" сообщили в Минобразования.
Прием детей в первый класс осуществляется в три этапа - в январе, мае и августе. По данным ведомства, количество первоклассников по всей республике в этом году достигло 140 тысяч.
"Сейчас в школах страны проводится прием детей. В целом по стране, по оперативным данным, в школах в этом году будут учиться 1 млн 175 тысяч детей", - сообщили в ведомстве.
Ранее Министерство образования совместно с мэрией столицы запретило денежный взнос за прием ребенка в первый класс. Согласно закону ребенок должен быть зачислен в школу на бесплатной основе. О нарушениях при приеме в первый класс в столичные школы родители могут сообщать по номеру 61-39-72.
Напомним, в прошлом году в первый класс пошли более 96 тысяч детей.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум