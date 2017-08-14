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Медведев отметил рост товарооборота между Россией и Кыргызстаном

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364772_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442634-ru.html

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14 августа 2017, 12:51       Комментарии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил рост товарооборота между Россией и Кыргызстаном. Об этом он сказал сегодня, 14 августа, на встрече с премьер-министром Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.
"За последнее время, мне кажется, сделано много полезного (для развития экономики обеих стран), свидетельством чему, кстати, является и рост товарооборота, который довольно серьезным образом усилился - в значительной степени не за счет сырьевых товаров, а за счет наращивания поставок иной продукции, которая производится в Кыргызстане", - приводит слова Медведева "РИА Новости".
Медведев отметил, что рассчитывает на встрече со своим кыргызским коллегой "сверить часы" по этому и другим актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. Жээнбеков, в свою очередь, также отметил рост товарооборота.
Напомним, сегодня в Астане состоится заседание Евразийского межправсовета, в котором примут участие премьер-министры стран ЕАЭС. В этом заседании примет участие глава правительства Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Главы правительств обсудят взаимное признание водительских прав стран ЕАЭС.

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