14 августа 2017, 12:51 Комментарии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил рост товарооборота между Россией и Кыргызстаном. Об этом он сказал сегодня, 14 августа, на встрече с премьер-министром Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

"За последнее время, мне кажется, сделано много полезного (для развития экономики обеих стран), свидетельством чему, кстати, является и рост товарооборота, который довольно серьезным образом усилился - в значительной степени не за счет сырьевых товаров, а за счет наращивания поставок иной продукции, которая производится в Кыргызстане", - приводит слова Медведева "РИА Новости".

Медведев отметил, что рассчитывает на встрече со своим кыргызским коллегой "сверить часы" по этому и другим актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. Жээнбеков, в свою очередь, также отметил рост товарооборота.

Напомним, сегодня в Астане состоится заседание Евразийского межправсовета, в котором примут участие премьер-министры стран ЕАЭС. В этом заседании примет участие глава правительства Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Главы правительств обсудят взаимное признание водительских прав стран ЕАЭС.