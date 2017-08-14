Жээнбеков принимает участие на заседании межправсовета ЕАЭС в Астане в узком формате

14 августа 2017, 12:41 Комментарии

АСТАНА, 14.08.17 /Салтанат Абдраева - Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принимает участие на очередном заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который проходит в Астане, Казахстан.

Согласно повестке дня заседание будет проходить в узком формате.

Далее переговоры продолжатся в расширенном составе.

После главы правительств стран-членов ЕАЭС перейдут к церемонии подписания итоговых документов.

В завершении все делегации совместно посетят павильоны государств-членов ЕАЭС на выставке "Астана ЭКСПО-2017".