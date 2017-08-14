Доллар США: 69.1500 (-0.23) 
Евро: 81.2927 (-0.0311) 
Золото: 41.42 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

За 6 месяцев руководство ГНС приняло 54 человека по личным вопросамЗа 6 месяцев руководство ГНС приняло 54 человека по личным вопросамЗа полгода руководство ГНС приняло 54 человека по личным вопросамЗа полгода руководство ГНС приняло 54 человека по личным вопросам

Жээнбеков принимает участие на заседании межправсовета ЕАЭС в Астане в узком формате

Источник:
http://kabar.kg/news/zheenbeko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442633-ru.html

Похожие новости

Жээнбеков в Астане обсудит взаимное признание водительских прав стран ЕАЭС

Жээнбеков встретился с премьером Казахстана Сагинтаевым в Астане

Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым

Претендент, который баллотируется в президенты в третий раз, отказался от дальнейшего участия в выборах

ЦИК: Сооронбай Жээнбеков не нарушал правил агитации

14 августа 2017, 12:41       Комментарии

АСТАНА, 14.08.17 /Салтанат Абдраева - Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принимает участие на очередном заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который проходит в Астане, Казахстан.
Согласно повестке дня заседание будет проходить в узком формате.
Далее переговоры продолжатся в расширенном составе.
После главы правительств стран-членов ЕАЭС перейдут к церемонии подписания итоговых документов.
В завершении все делегации совместно посетят павильоны государств-членов ЕАЭС на выставке "Астана ЭКСПО-2017".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум