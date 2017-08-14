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Жээнбеков принимает участие на заседании межправсовета ЕАЭС в Астане в узком форматеЖээнбеков принимает участие на заседании межправсовета ЕАЭС в Астане в узком формате

За 6 месяцев руководство ГНС приняло 54 человека по личным вопросам

Источник:
http://kabar.kg/news/za-6-mesi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442632-ru.html

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14 августа 2017, 12:43       Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17. /Кабар/. В течение первого полугодия 2017 года на личном приеме у руководства Государственной налоговой службы (ГНС) КР побывали 54 гражданина, из них по личным вопросам – 16 граждан, по вопросам налогового законодательства – 21, по социальным вопросам – 8 и по кадровым – 9. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.
Кроме этого, в ГНС за 6 месяцев поступило 106 обращений граждан по самым различным вопросам.
Больше всего обращений поступило в Центральный аппарат ГНС – 84, в том числе по электронной почте – 31 обращение, по "телефону доверия" Центрального аппарата ГНС – 15. В территориальные налоговые органы поступило 7 электронных обращений.
Все обращения рассмотрены своевременно и в соответствии с законодательством КР. В отношении сотрудников налоговой службы дисциплинарные взыскания не применялись ввиду отсутствия нарушения служебной дисциплины.
Из 15 сообщений, поступивших на телефон доверия Центрального аппарата ГНС, по 3 подтвердившимся фактам приняты соответствующие меры, по 10 сообщениям факты не подтвердились, по 1 факты подтвердились частично и 1 сообщение находится на стадии рассмотрения.
ГНС напоминает, что в системе Налоговой службы в целях своевременного и оперативного рассмотрения обращений граждан и налогоплательщиков повсеместно задействованы "телефоны доверия", электронные адреса для приема электронных обращений, функционируют "общественные приемные", что позволяет гражданам обратиться в любой удобной для них форме - письменной, устной или электронной.
Причем граждане могут обратиться не только с жалобами на работу налоговиков, но и на предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в нарушение налогового законодательства.
По поступившим жалобам и обращениям ГНС проводит служебные расследования, проверки, рейдовый налоговый контроль и хронометражные обследования для принятия в последующем соответствующих мер.

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