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Текебаев: Не надо обращать внимания на фальшивку в Youtube

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364766_te...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442631-ru.html

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С.Жээнбеков: Рост в экономике позволяет уделять больше внимания социальной сфере

14 августа 2017, 12:08       Комментарии

Сегодня, 14 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.
В ходе процесса подсудимый Текебаев прокомментировал появившееся в интернете видео, где якобы бывший депутат Камчыбек Ташиев и экс-генпрокурор Кыргызстана Азимбек Бекназаров заявляют, что они дали ложные показания в суде.
"Показания Бекназарова по совещанию у Розы Отунбаевой 13 мая 2010 года подтверждаются. Бекназаров сказал, что по поводу 49% акций ЗАО "Альфа Телеком" он ответит сам. Не нужно обращать внимания на фальшивку в Youtube. Это политическое дело. Есть факты того, что спецслужбы в своей работе записывают слова и делают монтаж. Подарок Ташиева еще открыт. Там 6-7 литров, хочу принести его сюда и напомнить ему, пусть и журналисты видят", - сказал Текебаев.

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