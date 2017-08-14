Доллар США: 69.1500 (-0.23) 
Евро: 81.2927 (-0.0311) 
Золото: 41.42 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

За полгода руководство ГНС приняло 54 человека по личным вопросамЗа полгода руководство ГНС приняло 54 человека по личным вопросамБывший владелец требует возбудить уголовное дело в отношении женщины, которая якобы переписала его чайхану на себяБывший владелец требует возбудить уголовное дело в отношении женщины, которая якобы переписала его чайхану на себя

С 16 августа граждане могут проверить себя в списках избирателей

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364769_s_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442630-ru.html

Похожие новости

Прогноз погоды: 14 августа - без осадков, 15 августа - временами дожди

Граждане, желающие проголосовать на выборах по месту фактического проживания, должны подавать соответствующее заявление лично, - ЦИК

ЦИК: С 16 августа граждане смогут проверить себя в списках избирателей на выборах президента

Идеальная температура — погода в Бишкеке 14 августа

Где в Бишкеке отключат свет 14 августа — список улиц

14 августа 2017, 12:15       Комментарии

Кыргызстанцы смогут проверить себя в списках избирателей с 16 августа. Об этом сообщили в ЦИК.
В Центризбиркоме отметили, что с 15 августа предварительные списки избирателей будут вывешены на избирательных участках для ознакомления, а с 16 числа граждане могут проверить себя в этих списках. В предварительном списке зарегистрированы около 2 914 588 избирателей.
В ГРС ранее отмечали, что избиратели могут уточнить себя в списках в избирательных участках по месту прописки, на сайте www.shailoo.srs.kg, в call-центре по номеру 119 и путем отправки SMS-сообщения на номер 119.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум