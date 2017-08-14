С 16 августа граждане могут проверить себя в списках избирателей

14 августа 2017, 12:15 Комментарии

Кыргызстанцы смогут проверить себя в списках избирателей с 16 августа. Об этом сообщили в ЦИК.

В Центризбиркоме отметили, что с 15 августа предварительные списки избирателей будут вывешены на избирательных участках для ознакомления, а с 16 числа граждане могут проверить себя в этих списках. В предварительном списке зарегистрированы около 2 914 588 избирателей.

В ГРС ранее отмечали, что избиратели могут уточнить себя в списках в избирательных участках по месту прописки, на сайте www.shailoo.srs.kg, в call-центре по номеру 119 и путем отправки SMS-сообщения на номер 119.