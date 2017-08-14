Задержан активный вербовщик и лидер экстремистской ячейки — ГКНБ

14 августа 2017, 12:01 Комментарии

БИШКЕК, 14 авг - Sputnik. 9 августа 2017 года задержан гражданин Кыргызстана, один из лидеров экстремистской ячейки и активных вербовщиков, находившийся в межгосударственном розыске по подозрению в совершении преступлений, сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности.

Подозреваемый с инициалами Х. М. ранее скрывался на территории одной из стран СНГ.

По данным спецслужб, выполняя задания зарубежных экстремистских центров по осуществлению подрывной деятельности в Кыргызстане, Х. М. вел вербовочную деятельность среди молодежи, распространял радикальную идеологию и создавал подпольные ячейки на территории одной из областей.

Задержанный уже дал признательные показания о причастности к экстремистской деятельности и в рамках расследуемого уголовного дела водворен в СИЗО ГКНБ.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });