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Задержан активный вербовщик и лидер экстремистской ячейки — ГКНБ

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442628-ru.html

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ГКНБ сообщает о задержании вербовщика кыргызстанцев в ряды экстремистов

14 августа 2017, 12:01       Комментарии

БИШКЕК, 14 авг - Sputnik. 9 августа 2017 года задержан гражданин Кыргызстана, один из лидеров экстремистской ячейки и активных вербовщиков, находившийся в межгосударственном розыске по подозрению в совершении преступлений, сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности.
Подозреваемый с инициалами Х. М. ранее скрывался на территории одной из стран СНГ.
По данным спецслужб, выполняя задания зарубежных экстремистских центров по осуществлению подрывной деятельности в Кыргызстане, Х. М. вел вербовочную деятельность среди молодежи, распространял радикальную идеологию и создавал подпольные ячейки на территории одной из областей.
Задержанный уже дал признательные показания о причастности к экстремистской деятельности и в рамках расследуемого уголовного дела водворен в СИЗО ГКНБ.
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