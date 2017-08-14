Доллар США: 69.1500 (-0.23) 
Евро: 81.2927 (-0.0311) 
Золото: 41.42 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Текебаев: Не надо обращать внимания на фальшивку в YoutubeТекебаев: Не надо обращать внимания на фальшивку в YoutubeВ Кыргызстане задержаны двое мужчин с 16 кг гашишного маслаВ Кыргызстане задержаны двое мужчин с 16 кг гашишного масла

В Нарыне туристов накормят национальными блюдами и научат делать шырдаки

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442627-ru.html

Похожие новости

В Нарыне пройдет этнофестиваль "Нукура-фест – небесный город традиций"

В Нарыне пройдет этнофестиваль "Нукура Фест – небесный город традиций"

Премьеры-министры стран-членов ЕАЭС обсудят взаимное признание национальных водительских прав

В Риме автобус с туристами врезался в мост, пострадало 18 человек

Жители Барселоны провели акцию против туристов на городском пляже

14 августа 2017, 12:06       Комментарии

БИШКЕК, 14 авг - Sputnik. В Нарыне 16 сентября пройдет туристический этнофестиваль "Нукура Фест - небесный город традиций", сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.
"Нукура Фест" проводится для привлечения в город Нарын как кыргызстанцев, так и иностранных туристов, и ознакомления с местной культурой и традициями.
"Будут показаны такие обряды, как разрезание пут, укладывание ребенка в колыбель (бешик), состоится дегустация национальных блюд с раздачей рецептов. Также пройдут мастер-классы по валянию войлока, изготовлению шырдаков и установке юрт", - говорится в сообщении.
Для желающих организуют отдельные туры в такие исторические места, как Таш-Рабат, Кошой-Коргон, и другие. Фестиваль проводится впервые, планируется, что он станет ежегодным.
Как научиться готовить национальные кыргызские блюда по рецептам наших предков, смотрите в рубрике Sputnik Кыргызстан "Вкусно и просто">>
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум