В Нарыне туристов накормят национальными блюдами и научат делать шырдаки

14 августа 2017, 12:06 Комментарии

БИШКЕК, 14 авг - Sputnik. В Нарыне 16 сентября пройдет туристический этнофестиваль "Нукура Фест - небесный город традиций", сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.

"Нукура Фест" проводится для привлечения в город Нарын как кыргызстанцев, так и иностранных туристов, и ознакомления с местной культурой и традициями.

"Будут показаны такие обряды, как разрезание пут, укладывание ребенка в колыбель (бешик), состоится дегустация национальных блюд с раздачей рецептов. Также пройдут мастер-классы по валянию войлока, изготовлению шырдаков и установке юрт", - говорится в сообщении.

Для желающих организуют отдельные туры в такие исторические места, как Таш-Рабат, Кошой-Коргон, и другие. Фестиваль проводится впервые, планируется, что он станет ежегодным.

Как научиться готовить национальные кыргызские блюда по рецептам наших предков, смотрите в рубрике Sputnik Кыргызстан "Вкусно и просто">>

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });