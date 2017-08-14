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Премьер-министры Кыргызстана и России обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-m...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442625-ru.html

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14 августа 2017, 11:59       Комментарии

АСТАНА, 14.08.17. /Салтанат Абдраева – Кабар/. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня в рамках участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане (Казахстан) встретился с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.
На встрече стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся состояния и перспектив дальнейшего развития двусторонних кыргызско-российских отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
По словам Жээнбекова, в настоящее время наблюдается активная динамика развития сотрудничества между двумя странами, а также постоянный политический контакт на высоком государственном уровне. В июне 2017 года состоялся государственный визит президента КР Алмазбека Атамбаева в Россию, в ходе которого был подписан ряд важных двусторонних документов, а также обсуждены перспективы развития кыргызско-российского стратегического сотрудничества. Подписание Федерального закона, позволяющего кыргызским гражданам пользоваться национальными водительскими удостоверениями в России, также направлено на улучшение двусторонних связей.
"Учитывая имеющийся потенциал для наращивания взаимного сотрудничества в самых разных областях, необходимо предпринять шаги по увеличению товарооборота между странами, который по итогам I полугодия 2017 года между нашими странами составил свыше 500 млн долларов США. Я уверен, что совместными усилиями мы сможем существенно увеличить объемы взаимной торговли", - сказал Жээнбеков.
В свою очередь Медведев отметил важность развития кыргызско-российского сотрудничества как в двустороннем формате, так и в формате ЕАЭС.
"На сегодняшний день у сторон есть четкое понимание необходимости конструктивного диалога, направленного на расширение и углубление кыргызско-российского сотрудничества. Главное, что проводимая совместная работа отвечает национальным интересам двух стран, способствуя еще большей интеграции, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза. В последнее время наблюдается рост взаимной торговли за счет новых товарных групп, производимых в Кыргызской Республике. Это позитивный аспект в рамках двустороннего сотрудничества, который мы хотим закрепить", - сказал глава российского правительства.
Медведев также подчеркнул, что культурно-гуманитарное сотрудничество, безусловно, способствует укреплению отношений дружбы и сотрудничества народов, проживающих в Кыргызстане и России.
Отметим, премьер-министр Жээнбеков с двухдневным рабочим визитом находится в Казахстане, где сегодня, 14 августа, состоится очередное заседание межправсовета ЕАЭС. Также в рамках рабочего визита в Астану Жээнбеков встретился с премьер-министрами Казахстана - Б.Сагинтаевым.

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