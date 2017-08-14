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Задержаны подростки, совершившие более 13 кражЗадержаны подростки, совершившие более 13 кражГКНБ: Задержан экстремист, находившийся в межгосударственном розыскеГКНБ: Задержан экстремист, находившийся в межгосударственном розыске

ГКНБ сообщает о задержании вербовщика кыргызстанцев в ряды экстремистов

Источник:
http://kabar.kg/news/gknb-soob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442624-ru.html

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Задержаны подростки, совершившие более 13 краж

ГКНБ: Задержан экстремист, находившийся в межгосударственном розыске

14 августа 2017, 11:44       Комментарии

Бишкек, 14.08.17 /Кабар/. В Кыргызстане сотрудниками спецслужб задержан экстремист, находившийся в межгосударственном розыске, сообщили в пресс-службе ГКНБ.
По ее данным, задержанный - один из активных вербовщиков и лидеров экстремистской ячейки, находившийся в межгосударственном розыске за ряд совершенных преступлений и скрывавшийся на территории одной из стран СНГ.
Выполняя задания зарубежных экстремистских центров по осуществлению подрывной деятельности в Кыргызстане Х.М., занимался вербовкой молодежи, распространял радикальную идеологию и создавал подпольные ячейки на территории одной из областей.
Задержанный дал признательные показания о причастности к экстремистской деятельности и в рамках расследуемого уголовного дела водворен в СИЗО ГКНБ.

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