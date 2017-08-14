ГКНБ сообщает о задержании вербовщика кыргызстанцев в ряды экстремистов

14 августа 2017, 11:44 Комментарии

Бишкек, 14.08.17 /Кабар/. В Кыргызстане сотрудниками спецслужб задержан экстремист, находившийся в межгосударственном розыске, сообщили в пресс-службе ГКНБ.

По ее данным, задержанный - один из активных вербовщиков и лидеров экстремистской ячейки, находившийся в межгосударственном розыске за ряд совершенных преступлений и скрывавшийся на территории одной из стран СНГ.

Выполняя задания зарубежных экстремистских центров по осуществлению подрывной деятельности в Кыргызстане Х.М., занимался вербовкой молодежи, распространял радикальную идеологию и создавал подпольные ячейки на территории одной из областей.

Задержанный дал признательные показания о причастности к экстремистской деятельности и в рамках расследуемого уголовного дела водворен в СИЗО ГКНБ.