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В Нарыне туристов накормят национальными блюдами и научат делать шырдакиВ Нарыне туристов накормят национальными блюдами и научат делать шырдакиДвое жителей Иссык-Куля задержаны за перевозку 16 кг гашишного маслаДвое жителей Иссык-Куля задержаны за перевозку 16 кг гашишного масла

В Кыргызстане задержаны двое мужчин с 16 кг гашишного масла

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442623-ru.html

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14 августа 2017, 12:03       Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17. /Кабар/. В Кыргызстане задержаны двое мужчин с 16 кг гашишного масла, сообщает пресс-служба МВД КР.
По ее данным, сотрудниками МВД длительное время разрабатывалась преступная группировка, состоящая из жителей Иссык-Кульской области.
Так, 12 августа 2017 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД на автодороге "Бишкек-Торугарт" была остановлена автомашина марки "БМВ". При осмотре автомашины были обнаружены и изъяты две пластмассовые канистры, в которых находилось жидкое вещество, зелено-бурого цвета со специфическим запахом, принадлежащим двум жителям Иссык-Кульской области.
Согласно экспертизе установлено, что жидкое вещество является "гашишным маслом". Общий вес, которого составил более 16 кг.
По данному факту возбуждено уголовного дело по статье 247 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта или сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо прекурсоров) УК КР.
Задержанные водворены в ИВС. Ведется расследование.

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