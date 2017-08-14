14 августа 2017, 12:03 Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17. /Кабар/. В Кыргызстане задержаны двое мужчин с 16 кг гашишного масла, сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее данным, сотрудниками МВД длительное время разрабатывалась преступная группировка, состоящая из жителей Иссык-Кульской области.

Так, 12 августа 2017 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД на автодороге "Бишкек-Торугарт" была остановлена автомашина марки "БМВ". При осмотре автомашины были обнаружены и изъяты две пластмассовые канистры, в которых находилось жидкое вещество, зелено-бурого цвета со специфическим запахом, принадлежащим двум жителям Иссык-Кульской области.

Согласно экспертизе установлено, что жидкое вещество является "гашишным маслом". Общий вес, которого составил более 16 кг.

По данному факту возбуждено уголовного дело по статье 247 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта или сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо прекурсоров) УК КР.

Задержанные водворены в ИВС. Ведется расследование.