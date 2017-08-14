Бывший владелец требует возбудить уголовное дело в отношении женщины, которая якобы переписала его чайхану на себя

14 августа 2017, 12:10 Комментарии

Бывший владелец чайханы Закирбек Базарбаев требует правосудия.

Как рассказал он 14 августа на пресс-конференции в АКИpress, в начале 2017 года к нему обратилась Ф. с намерением купить его чайхану с бильярдом.

"Было составлено соглашение о задатке. Чайхана была оценена в 370 тыс. долларов США. Ф. выставила свой дом, расположенный в мкр Учкун, за 145 тыс. долларов и обязалась выплатить средства до 6 июня 2017 года. Данное соглашение предусматривало, что до 20 апреля Ф. должна выплатить еще 140 тыс. сомов в банк, так как ее дом был заложен и находился под арестом банка. На момент составления соглашения дом фактически принадлежал банку. Банк отсудил дом за задолженности Ф. и 27 июля дом был полностью передан во владение банка. Зная об этом, она выставила этот дом как задаток", - рассказали участники пресс-конференции.

По словам потерпевшего З.Базарбаева, после того, как чайхана была передана по описи, он начал требовать возврата. "Она собиралась взять деньги в кредит, оставив в залог наше кафе. Мы об этом узнали случайно от сотрудников банка. После того, как мы возмутились ее поступком, она написала заявление в РОВД в отношении моих детей и жены", - рассказал он.

Также, как отметили участники пресс-конференции, УВД Аламединского района не возбуждает уголовное дело. "Они приняли заявление, однако все еще рассматривают", - сообщили они.