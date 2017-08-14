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Задержаны подростки, совершившие более 13 краж

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364763_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442620-ru.html

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14 августа 2017, 11:50       Комментарии

Сотрудники столичной милиции задержали двух подростков, которые подозреваются более чем в 13 кражах. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.
По информации ведомства, в милицию с заявлением обратился житель Бишкека, он сообщил, что из подъезда дома был украден велосипед стоимостью 16 тысяч сомов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 164 "Кража". Позже с аналогичными заявлениями обратились ещё 4 человека. Началось расследование.
В ходе розыска по подозрению в содеянном были задержаны двое подозреваемых 17 и 18 лет. Следствию удалось выяснить, что задержанные причастны к 13 аналогичным преступлениям.
В настоящий момент им избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Проводится следствие.

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