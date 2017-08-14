Доллар США: 69.1500 (-0.23) 
Евро: 81.2927 (-0.0311) 
Золото: 41.42 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Двое жителей Иссык-Куля задержаны за перевозку 16 кг гашишного маслаДвое жителей Иссык-Куля задержаны за перевозку 16 кг гашишного маслаПремьер-министры Кыргызстана и России обсудили состояние и перспективы двусторонних отношенийПремьер-министры Кыргызстана и России обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений

Милиция задержала иссыккульцев с 16 кг наркотиков

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364759_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442619-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане задержаны двое мужчин с 16 кг гашишного масла

Двое жителей Иссык-Куля задержаны за перевозку 16 кг гашишного масла

Задержан активный вербовщик и лидер экстремистской ячейки — ГКНБ

Задержаны подростки, совершившие более 13 краж

ГКНБ сообщает о задержании вербовщика кыргызстанцев в ряды экстремистов

14 августа 2017, 12:01       Комментарии

12 августа сотрудники милиции задержали двух мужчин с более 16 килограммами наркотиков.
Как сообщает пресс-служба МВД, на автодороге Бишкек -
Торугарт правоохранители остановили автомашину марки "БМВ". При осмотре они обнаружили и изъяли две пластмассовые канистры, в которых находилось жидкое вещество зелено-бурого цвета со специфическим запахом. Груз принадлежал двум жителям Иссык-Кульской области.
Согласно экспертизе, жидкое вещество является гашишным маслом. Общий вес - более 16 кг.
По данному факту возбуждено уголовного дело по ст. 247 ("Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта или сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо прекурсоров") УК Кыргызской Республики. Задержанные водворены
в ИВС. Ведется расследование.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум