Мнение: В Кыргызстане больше законов, регулирующих управление машиной, чем по защите прав детей

14 августа 2017, 11:28 Комментарии

Недавно Кыргызстан взбудоражил случай изнасилования 10-летнего мальчика в Джети-Огузе. Насильник односельчанин и даже как писали отдельные СМИ, друг отца жертвы. Сам факт изнасилования возмущает, однако вызывают гнев и действия в данной ситуации родителей – они отказались от претензий к педофилу! Только вдумайтесь, у них нет претензий к человеку, который надругался над их несовершеннолетним ребенком. Кто в этой ситуации подумал о ребенке? Каково ему? Более того, что он думает о том, что его родные отказались его защищать?

Возмущенный этим случаем адвокат Улан Джумаков опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором призвал власти привлекать к уголовной ответственности родителей, скрывающих факты сексуального и физического насилия над детьми. Корреспондент K—News побеседовал с адвокатом на тему защиты прав детей в Кыргызстане. О том, что можно сделать уже сегодня, чтобы защитить права маленьких кыргызстанцев и почему, по его мнению, родители замалчивают ужасающие факты в отношении своих детей.

— Скажите, почему вы решили поднять проблему сокрытия фактов насилия в отношении детей?

— В последний период времени, начался какой-то беспредел в отношении детей, только и видишь ужасные сводки и статьи в СМИ о жестоких изнасилованиях и избиении детей. Именно мы, взрослые, в первую очередь должны не просто активно реагировать, но и поднимать шум по данным фактам, самое страшное, что идет повальное нарушение прав детей в таких случаях.

Я, как гражданин и отец троих детей, решил поднять эту тему еще раз, чтобы власти обратили реальное внимание на существующие проблемы в отношении наших детей. Конечно, у меня нет своих СМИ и телевидения, но есть социальные сети, где есть наши граждане и я думаю, что многие не пройдут мимо таких опасных инцидентов.

— Есть ли у вас информация о том, сколько дел, в которых фигурируют факты сексуального и физического насилия над детьми замалчиваются сегодня?

— По данным прессы, в среднем за год происходит около тысячи насильственных действий в отношении детей. Это говорит о том, что часть населения просто вступила в фазу полной деградации. И что печально, замалчиваются факты насилия в отношении детей в большинстве случаях именно родителями, либо родственниками.

— Если родители не имеют претензий к преступнику, то, что тогда ему грозит? Возбуждается ли уголовное дело? И какое наказание за бездействие несут сами родители?

— По факту насильственных действий в отношении несовершеннолетнего органы милиции и прокуратура обязаны возбудить уголовное дело. Никто не должен избежать наказания за преступление в отношении детей. Однако иногда такие случаи насилия не известны правоохранительным органам, так как они замалчиваются родителями. Таким образом, преступление остается безнаказанным. При этом родителям за это ничего не грозит, у нас нет правовой нормы, где по таким случаям предусмотрена ответственность.

— Почему на ваш взгляд в Кыргызстане родители замалчивают такие преступления?

— Родители зачастую стараются скрыть ставшие им известные факты насилия в отношении детей, так как первым делом боятся позора и стать предметом обсуждения соседей, родственников, друзей и односельчан. Либо у родителей нет возможности противостоять стороне насильника, а также равнодушное участие правоохранительных органов. Не исключаются моменты финансовых предложений со стороны насильника, что играет не последнюю роль в скрытии и уклонении от ответственности насильника.

— Какие меры на Ваш взгляд можно сегодня предпринять, чтобы изменить ситуацию?

— Необходимо, чтобы государство в первую очередь встало на реальную защиту детей. Предпринимались действенные меры, и была личная ответственность госчиновников.

К примеру, произошло изнасилование ребенка в каком-либо городе или районе, первым делом к ответу надо привлекать мэра (акима). Он должен ответить, как же такое произошло в его городе (районе). Ведь мэр (аким) является представителем действующей власти, и он лично несет персональную ответственность за каждого гражданина города (района). Вот эту ответственность мэров (акимов) и надо законодательно прописать. Ни одна должность не может быть выше жизни детей, ни один чиновник не стоит выше любого гражданина.

Убили ребенка, пусть тоже отвечает мэр. Они на местах имеют достаточные полномочия, они ставят задачи и утверждают соответствующими актами свои решения. У нас сегодня еще не одного градоначальника не привлекли за такие случаи даже к дисциплинарному наказанию. Хотя, на мой взгляд, аким первым должен бежать к родителям погибшего ребенка и просить прощения за то, что допустил такое.

Также важно пересечь факты, когда родители скрывают насилие в отношении своих детей, пишут встречные заявления, где указывают не привлекать к ответственности насильника, либо пишут, что не имеют никаких претензий. Наш Жогорку Кенеш должен внести через законопроекты, дополнения и изменения в действующие законодательные акты и кодексы – административную и уголовную ответственность за сокрытия фактов насилия детей, и закрепить ответственность за подачу встречных заявлений. Дети не могут сами себя защитить, они полностью находятся во власти своих родителей и вот здесь государство обязано взять детей под защиту. Чтобы в последующем по фактам насилия детей, все взрослые знали, что за детьми стоит государство, и никто не имеет права применять насилие в отношении детей. Детские права в нашем государстве являются неприкосновенными и это надо вдолбить всем родителям.

— Какого, по вашему мнению, заслуживают наказания родители за сокрытия факта насилия над ребенком (сексуально, физического)?

— Я даже не знаю, как назвать родителей, которые скрывают факты насилия собственных детей… Да хоть кто это будет, но как можно такое, просто простить, когда изнасиловали вашего ребенка?!

У нас в Кыргызстане больше законов регулирующих управление машиной, чем по защите прав детей. Мне не понятно, почему жизни детей не регулируются законами в достаточной мере? Или от того, что автомобили несут деньги в бюджет, а дети нет, поэтому эти железки важнее детей?!

Мое мнение, осенью депутаты ЖК должны внести соответствующие поправки в действующее законодательство Кыргызстана, где должна быть предусмотрена ответственность родителей (лишение свободы, штрафы, лишение родительских прав) за нарушения прав детей по фактам сокрытия насилия и подачи встречных заявления, а также пожизненное ограничение на занятие педагогической и воспитательной деятельности.

— Скажите, были в практике случаи, когда вам приходилось защищать интересы ребенка, пострадавшего от насилия?

— Я начал заниматься адвокатской практикой недавно, и по настоящее время, у меня еще не было дел связанных с насилием детей. Но я полностью всегда за права наших детей, потому что нет ничего более ценного, чем жизнь и радостные дни наших детей.