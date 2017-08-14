В Узбекистане назначен новый руководитель агентства УзА

14 августа 2017, 11:12 Комментарии

Ташкент, 14 июля /Толонбай Курбанов – Кабар/. Генеральным директором Национального информационного агентства Узбекистана (УзА) назначен Абдусаид Кучимов, сообщила в Пресс-службе агентства.

Абдусаид Кучимов является писателем и поэтом. Он родился в 1951 году, окончил факультета узбекского языка и литературы Ташкентского государственного педагогического института им. Низами. В 1997−2005 годах возглавлял Национальную телерадиокомпанию Узбекистана. С 2006 года работал главным редактором газеты "Хабар" Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Его предшественник на должности руководителя Маматкул Хазраткулов, руководил агентсовм УзА с 2001 года. Он переведн заведующим сектором по вопросам средств массовой информации в Аппарате Президента Узбекистана.