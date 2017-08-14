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В Узбекистане назначен новый руководитель агентства УзА

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-uzbekis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442615-ru.html

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14 августа 2017, 11:12       Комментарии

Ташкент, 14 июля /Толонбай Курбанов – Кабар/. Генеральным директором Национального информационного агентства Узбекистана (УзА) назначен Абдусаид Кучимов, сообщила в Пресс-службе агентства.
Абдусаид Кучимов является писателем и поэтом. Он родился в 1951 году, окончил факультета узбекского языка и литературы Ташкентского государственного педагогического института им. Низами. В 1997−2005 годах возглавлял Национальную телерадиокомпанию Узбекистана. С 2006 года работал главным редактором газеты "Хабар" Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.
Его предшественник на должности руководителя Маматкул Хазраткулов, руководил агентсовм УзА с 2001 года. Он переведн заведующим сектором по вопросам средств массовой информации в Аппарате Президента Узбекистана.

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