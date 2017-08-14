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26-летней матери троих детей требуется пересадка почки

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/26-letnei...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442614-ru.html

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14 августа 2017, 11:26       Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17 /Кабар/. 26-летней жительнице Бишкека, матери троих детей Айым Мусакеевой требуется срочная пересадка почки, у нее – гломерулонефрит.
Айым с детства мечтала работать с малышами. Она души не чает в детях, поэтому начинала трудовой путь в детском саду, планировала получить педагогическое образование, но вышла замуж, родились дети. Молодая мама живет с мечтою вырастить их, выучить, дать хорошее воспитание. У Айым два сына 6-ти и 2-х лет и 4-летняя дочь. Но коварная болезнь поставила 26-летнюю Айым в трудное положение. Врачи сказали, что необходимо делать пересадку почек, однако такую операцию семья Айым оплатить не в состоянии. К тому же нужно искать донора, так как сама Айым является приемной дочерью. Стоимость операции составляет $60 тыс. Семья Айым живет на съемной квартире, у мужа нет постоянной работы, его заработка еле хватает на дорогие лекарства, которые нужно принимать каждый день.
Уважаемые кыргызстанцы, не останьтесь равнодушны к судьбе молодой матери, чье здоровье и жизнь под угрозой.
Номер телефона для связи с Айым: 0703 750108
Номер кошелька ЭЛСОМ: 0703750108
Счет в банке KICB: 1280016034818262

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