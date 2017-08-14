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Прогноз погоды: 14 августа - без осадков, 15 августа - временами дожди

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prognoz-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442613-ru.html

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14 августа 2017, 11:12       Комментарии

Бишкек, 14.08.17 /Кабар/. На большей части Кыргызстана 14 августа ясная погода, осадков не ожидается, сообщили в Кыргызгидромете.
В большинстве областей республики температура воздуха днем продержится на уровне 29...34 градусов тепла.
По прогнозам синоптиков, 15-16 августа местами дожди, грозы, в высокогорной зоне снег.
Температура воздуха существенно не изменится, сообщили в Кыргызгидромете.
В Бишкеке и Оше 14-15 августа без осадков. Температура воздуха днем составит 30...33 градуса тепла.

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