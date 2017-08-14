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13 претендентов на пост президента имеют судимость или привлекались к уголовной ответственности, - глава ЦИК

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442612-ru.html

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14 августа 2017, 11:27       Комментарии

13 претендентов на пост президента имеют судимость или привлекались к уголовной ответственности. Об этом на пресс-конференции 14 августа сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.
Она напомнила, что в Центризбирком поступило 59 заявлений о выдвижении кандидатов, 1 кандидат был зарегистрирован.
"48 подали заявления в порядке самовыдвижения, 10 партий представили 11 кандидатов. 3 отозвали заявления по собственному желанию по разным причинам, 3 кандидата не создали избирательные фонды, 2 не соответствовали возрасту, оказались младше 35 лет. Одному кандидату - Садыру Жапарову - отказано в связи с наличием судимости", - сообщила Н.Шайлдабекова.
Она добавила, что 2 претендента не сдали тест на знание госязыка. Для принятия по ним решения ЦИК ожидает поступления официальных документов от нацкомиссии.
"Одно из требований - отсутствие судимости, погашенной или снятой. Погашение судимости регулируется Уголовным кодексом: за особо тяжкое преступление судимость погашается спустя 10 лет от отбытия наказания. 13 кандидатов имеют судимость или привлекались к уголовной ответственности. Не только Жапаров имеет непогашенную судимость, но ЦИК будет говорить об этом после получения официального подтверждения от госорганов. Судимость есть еще у одного кандидата", - сказала глава ЦИК.

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