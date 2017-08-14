На данный момент в ЦИК поступило 19 жалоб в отношении претендентов на должность президента

14 августа 2017, 11:36 Комментарии

На данный момент в отношении претендентов на должность президента в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов поступило 19 жалоб. Об этом 14 августа сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова. По ее словам, в основном жалобы поступают от претендентов и в большинстве своем не подтверждаются.

"Ряд жалоб передаются в правоохранительные органы для дачи юридической оценки. По публикациям в СМИ поступило 7 жалоб, по фондам - 1. До регистрации кандидатов жалобы не могут быть рассмотрены во всех аспектах", - добавила председатель Центризбиркома.

Н.Шайлдабекова отметила, что агитационный период начинается 10 сентября и продлится до 8:00 14 октября.