Дело Текебаева: снова фиаско защиты? Свидетели могут оказаться под судом

14 августа 2017, 11:05 Комментарии

Суд по делу Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова близится к финалу, то есть к вынесению вердикта. Каким он будет, пока трудно говорить, да и некорректно.

Текебаев, как последний рубеж обороны, использовал свое слово в суде и решил взять измором и прокуроров, и судью. Фактически лидер "Ата Мекена" устроил пытку, но более изощренную, словом.

Естественно, как и любой подсудимый, Омурбек Чиркешович настаивает на своей невиновности, придает своему делу политический окрас и все преподносит как репрессии в отношении него. В свое оправдание он использует свидетельские показания бывших членов временного правительства, некоторых политиков и своих сторонников. В общей сложности свидетелей защиты набралось около 50 человек. Стоит отметить, Текебаев все-таки признал факт встреч с российским бизнесменом Леонидом Маевским, хотя ранее отрицал даже знакомство с ним. Также подсудимый был вынужден подтвердить и факт встречи в Москве с Маевским в его офисе.

Правда, Текебаев отрицает то, что он требовал деньги за допуск к внешнему управлению сотовой компанией "Мегаком" Л. Маевского. Одним словом, то, что в начале опровергалось как ложь, теперь под грузом свидетельских показаний Текебаев вынужден признавать.

Основным аргументом своей защиты Текебаев теперь использует показания бывших членов временного правительства и некоторых политиков, тогда еще депутатов парламента. В частности, Камчыбека Ташиева. Но и, видимо, здесь судьба сыграла злую шутку с Текебаевым. В "Ютубе" появились интересные аудиозаписи, в которых два человека, голоса которых очень похожи на голоса Азимбека Бекназарова и Камчыбека Ташиева, обсуждают свои показания в суде Текебаева

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Бекназаров рассказывает Ташиеву, что он дал ложные показания, и даже сделал правдоподобными, подтасовывая факты. При этом "Бульдозер революции" все время повторяет: "Пусть Бог простит, но я до последнего говорил неправду". Бекназаров признается, что даже был вынужден отгораживать Текебаева, переводя все, что творилось вокруг "Мегакома", на себя (видимо, имеет в виду первые месяцы после апрельских событий 2010 года). Бекназаров говорит, что он просто задавил фактами, ловко ими орудуя, даже прокурорских работников, мол, он был куратором органов дознания и поэтому прямо участвовал в судьбе "Мегакома", а Текебаев не имел никакого отношения и влияния на этот вопрос.

Ташиев при этом говорил, что лжесвидельствование - это большой грех, но дальше делает поистине иезуитский ход: "вы же добивались освобождения Текебаева и это, мо, зачтется перед Всевышним, он простит".

Интересен рассказ Ташиева. Он рассказывает Бекназарову, что ему пришло письмо от Текебаева. "Он мне написал письмо. Камчы уке, ты же знаешь, что у меня 22 декабря был день рождения. Ты помнишь, ты пришел, поздравил и подарил вино 23 декабря. Я не помню, чтобы его поздравлял и дарил вино. Я его никогда не поздравлял. Не помню, но решил, что значит так было, раз он пишет. Вы знаете, он еще написал, что я ему принес 8-10 литров вина. Но как я мог принести столько вина, это же, представляете, - целый бочонок вина. Никому и никогда я не носил такое в Белый дом, тем более на третий этаж", - так заканчивается аудиозапись.

А ведь на суде и Ташиев, и Бекназаров пытались обеспечить алиби Текебаеву на 22 декабря 2010 года.

Как после этого поверить показаниям других свидетелей защиты, особенно бывшим членам временного правительства? Очень трудно, так как все эти свидетели во время суда пытались больше свести счеты с президентом А. Атамбаевым – бывшим соратником, который осмелился рассказать о темных делишках временщиков.

В то же время часть временщиков беспокоится о том, что вслед за Текебаевым могут докопаться и до их дел, которые имеют скандальный характер и были связаны с махинациями вокруг "Мегакома".

Если изучить события вокруг несчастного сотового оператора, то он стал яблоком раздора и рассорил членов временного правительства, стал поводом для громких скандалов. Об этом почему-то не хотят вспоминать ни Роза Отунбаева, ни Эмилбек Каптагаев, ни Кубатбек Байболов, ни Кенешбек Душебаев, ни Темир Сариев, ни даже такая, казалось бы, принципиальная Элмира Ибраимова. Если просто сделать обзор событий, то вокруг "Мегакома" сошлись интересы почти всех членов временного правительства, кроме Атамбаева. Что очень даже странно для человека, который отвечал за реальный сектор экономики.

Один из самых громких скандалов вокруг "Мегакома" развернулся, когда в СМИ просочились факты о том, что супруга и.о. генерального прокурора Байболова продала недвижимость "Мегакому". В свою очередь Кенешбек Душебаев заявил, что продажа фирмой супруги экс-генпрокурора недвижимости компании "Альфа Телеком" расследуется в рамках уголовного дела.

31 марта 2011 года президент переходного периода Роза Отунбаева уволила Кубатбека Байболова с должности и.о. генпрокурора страны из-за его многочисленных ошибок, как писали СМИ.

"Решение об отстранении Байболова от должности генерального прокурора я принимала лично, и оно для меня было непростым", - заявила Отунбаева национальному радио.

При этом как основной повод для отставки Отунбаева назвала коррупционные схемы в сотовой компании "Мегаком".Она выразила сомнение в том, что занимающаяся бизнесом супруга экс-генпрокурора смогла продать по достаточно высокой цене имущество, которое приобрела компания, связанная с MegaCom.

"В рыночное время по ценам, по которым Байболовы продавали имущество компании "Мегаком", невозможно ничего реализовать, о чем открыто заявил председатель Госкомитета нацбезопасности Кенешбек Душебаев", - заявила Отунбаева.

Байболов предположил, что его отставка 30 марта "связана с расследованием уголовных дел на высокопоставленных чиновников".

Душебаев, тогда еще руководивший спецслужбами, все время повторял, что, в то время как Кубатбек Байболов занимал пост генерального прокурора Кыргызстана и занимался расследованием в отношении ЗАО "Альфа Телеком", его супруга продала сотовому оператору недвижимость. Деньги были перечислены на счета фирмы "Оберон".

Байболов обвинил Душебаева в том, что глава спецслужб занимался организацией провокаций в отношении некоторых политиков и незаконной прослушкой, в том числе и президента переходного периода, других членов временного правительства.

Был намек на то, что аудиозапись, где Темир Сариев и Азимбек Бекназаров говорят о миллионе долларов, также "слили" чекисты по указанию своего шефа Душебаева. Кстати, тогда первый зампредседателя Алмазбек Атамбаев потребовал возбудить уголовное дело по этому миллиону, но его просто проигнорировали.

Байболов пошел еще дальше и начал говорить: "Только мы начали выявлять пакости Отунбаевой, собрали факты наличия виллы в Англии, начали расследование, как меня сняли с должности".

Кстати, вопрос о вилле Отунбаевой так и остался открытым. Примерно в это же время лидер фракции "Ата-Журт" Камчыбек Ташиев обвинил сына Отунбаевой Атая Садыбакасова в причастности к выводу денег в офшоры из сотовой компании "Мегаком".

Конечно, только суд даст оценку всем фактам, показаниям и вынесет свой вердикт. Но аудиозапись разговора Ташиева и Бекназарова может дать иной расклад, открыть глаза общественности на "темную сторону" защиты Текебаева. Естественно, Ташиев и Бекназаров будут требовать экспертизы, отрицать факт разговора, но правоохранительные органы должны пойти до конца и проверить аудиозапись на достоверность.