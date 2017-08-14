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Жээнбеков в Астане обсудит взаимное признание водительских прав стран ЕАЭС

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364758_je...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442609-ru.html

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Премьеры-министры стран-членов ЕАЭС обсудят взаимное признание национальных водительских прав

14 августа 2017, 11:22       Комментарии

Сегодня, 14 августа, в Астане (Казахстан) премьер-министры стран ЕАЭС обсудят взаимное признание национальных водительских прав на заседании Евразийского межправсовета. Отметим, в этом заседании примет участие глава правительства Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.
Как сообщает ТАСС, члены межправсовета подведут промежуточные итоги работы над проектом Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Союза и рассмотрят вопрос о взаимном признании национальных водительских прав.
Вместе с тем приоритетное внимание будет уделено развитию отраслевого сотрудничества, в том числе формированию единого электроэнергетического рынка и мерам по реализации скоординированной транспортной политики.
Кроме того, премьер-министры намерены принять ряд решений, определяющих меры по реализации скоординированной транспортной политики, регулирующих различные аспекты формирования единого электроэнергетического рынка, а также относящихся к отслеживанию движения товаров на территории Союза. На рассмотрение членов межправительственного совета будет представлен доклад Евразийской экономической комиссии о ходе работы над программным документом по реализации "цифровой повестки" Союза до 2025 года.
Также участники заседания рассмотрят вопросы устранения ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. Планируется также обсудить актуальные темы международной повестки дня, включая подготовку временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном.

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