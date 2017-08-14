Премьер Казахстана поблагодарил КР за беспрепятственный проезд на курорты

14 августа 2017, 11:17 Комментарии

БИШКЕК, 14 авг - Sputnik. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поблагодарил кыргызстанскую сторону за беспрепятственный доступ туристов к курортам Кыргызстана, сообщает пресс-служба правительства КР. Свою благодарность он выразил на встрече с главой кабмина КР Сооронбаем Жээнбековым.

"У Казахстана и Кыргызстана полное понимание и желание решать задачи на благо народов. Это самое главное. Очень приятно, что кыргызская сторона организовала беспрепятственный проезд казахстанских туристов к курортам, расположенным в Кыргызстане", - отметил Сагинтаев.

Глава кабмина РК также подчеркнул, что в ближайшее время выделят финансы на строительство моста, который соединит два приграничных контрольно-пропускных пункта: "Ак-Тилек-автодорожный" и "Кара-Суу".

Также казахстанская сторона заявила о намерении оказать гуманитарную помощь пострадавшим от стихийных бедствий на юге КР.

Жээнбеков в ответ отметил роль Казахстана в экономике КР.

"Укрепление стратегических взаимоотношений с вашей страной является одним из приоритетных направлений внешней политики Кыргызстана. Казахстан является лидером по притоку прямых иностранных инвестиций в КР", - заявил Жээнбеков.

Глава кыргызстанского кабмина также поблагодарил казахстанскую сторону за ратификацию соглашения о выделении 100 миллионов долларов в качестве технической помощи в рамках вступления Кыргызстана в ЕврАзЭС.

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