В Нарыне пройдет этнофестиваль "Нукура-фест – небесный город традиций"

14 августа 2017, 11:13 Комментарии

В Нарыне пройдет первый городской туристический этнофестиваль "Нукура-фест – небесный город традиций", приуроченный к закрытию туристического сезона, сообщает пресс-служба Минкультуры.

Мероприятие состоится 16 сентября, в день празднования 149-летия города Нарын.

"Фестиваль проводится с целью привлечения в город Нарын как кыргызстанцев, так и иностранных туристов, и ознакомления с местной культурой и традициями, которые существуют на протяжении многих лет с момента основания города. В рамках фестиваля предусмотрены демонстрация традиций кыргызского народа, такие как "обрезание пут", "укладывание ребенка в колыбель", дегустация национальных блюд, мастер-классы по валянию войлока и изготовлению шырдаков, мастер-класс по установке юрт, музыкальные выступления фольклорных групп, а также презентация каждого национального инструмента, ярмарка сувенирных изделий", – говорится в сообщении.

Вход для всех свободный.