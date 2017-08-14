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В Нарыне пройдет этнофестиваль "Нукура-фест – небесный город традиций"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-nary...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442606-ru.html

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14 августа 2017, 11:13       Комментарии

В Нарыне пройдет первый городской туристический этнофестиваль "Нукура-фест – небесный город традиций", приуроченный к закрытию туристического сезона, сообщает пресс-служба Минкультуры.
Мероприятие состоится 16 сентября, в день празднования 149-летия города Нарын.
"Фестиваль проводится с целью привлечения в город Нарын как кыргызстанцев, так и иностранных туристов, и ознакомления с местной культурой и традициями, которые существуют на протяжении многих лет с момента основания города. В рамках фестиваля предусмотрены демонстрация традиций кыргызского народа, такие как "обрезание пут", "укладывание ребенка в колыбель", дегустация национальных блюд, мастер-классы по валянию войлока и изготовлению шырдаков, мастер-класс по установке юрт, музыкальные выступления фольклорных групп, а также презентация каждого национального инструмента, ярмарка сувенирных изделий", – говорится в сообщении.
Вход для всех свободный.

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