Доллар США: 69.1500 (-0.23) 
Евро: 81.2927 (-0.0311) 
Золото: 41.42 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке прошел благотворительный веломарафонВ Бишкеке прошел благотворительный веломарафонВ Афганистане убит командир "Исламского государства"В Афганистане убит командир "Исламского государства"

"Реал" обыграл "Барселону в первом матче за Суперкубок Испании

Источник:
http://kabar.kg/news/real-obyg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442605-ru.html

Похожие новости

За первые две недели я заработал 37 тыс — история 21-летнего бизнесмена

В Оше впервые проходит крупный шахматный турнир

Два кыргызстанца вошли в первую десятку сильнейших борцов мира

ООН впервые связала проблему голода с конфликтами в ряде стран

В Первомайском суде один из залов оплеван насваем

14 августа 2017, 10:55       Комментарии

Бишкек, 14.08.17 /Кабар/. Футболисты мадридского "Реала" обыграли "Барселону" в первом матче за Суперкубок Испании, пишет Р-Спорт. Встреча, прошедшая в воскресенье в Барселоне на "Камп Ноу", завершилась победой действующего чемпиона Испании со счетом 3:1.
Счет в матче был открыт в результате автогола защитника "Барселоны" Жерара Пике на 50-й минуте, также ворота каталонцев поразили Криштиану Роналду (80) и Марко Асенсио (90). У "Барселоны" пенальти реализовал Лионель Месси (77).
На 82-й минуте игры Роналду получил вторую желтую карточку и был удален. Теперь португалец пропустит ответный матч, который пройдет на "Сантьяго Бернабеу" 16 августа.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум