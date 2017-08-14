"Реал" обыграл "Барселону в первом матче за Суперкубок Испании

14 августа 2017, 10:55 Комментарии

Бишкек, 14.08.17 /Кабар/. Футболисты мадридского "Реала" обыграли "Барселону" в первом матче за Суперкубок Испании, пишет Р-Спорт. Встреча, прошедшая в воскресенье в Барселоне на "Камп Ноу", завершилась победой действующего чемпиона Испании со счетом 3:1.

Счет в матче был открыт в результате автогола защитника "Барселоны" Жерара Пике на 50-й минуте, также ворота каталонцев поразили Криштиану Роналду (80) и Марко Асенсио (90). У "Барселоны" пенальти реализовал Лионель Месси (77).

На 82-й минуте игры Роналду получил вторую желтую карточку и был удален. Теперь португалец пропустит ответный матч, который пройдет на "Сантьяго Бернабеу" 16 августа.