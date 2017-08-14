Усэйн Болт подтвердил, что все-таки покидает большой спорт после ЧМ в Лондоне

14 августа 2017, 10:59 Комментарии

Бишкек, 14.08.17 /Кабар/. Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт подтвердил, что уходит из легкой атлетики после чемпионата мира в Лондоне, пишет Р-Спорт.

Болт ранее объявил о том, что закончит карьеру после мирового первенства в Лондоне. Однако завоевать золото чемпионата мира-2017 ему не удалось. На стометровке Болт стал третьим, а в эстафете 4х100 метров не сумел закончить последний этап из-за травмы.

"Нет, - заявил Болт, отвечая на вопрос, есть ли хоть один шанс, что он вернется. - Я видел слишком многих спортсменов, которые возвращались, и это выглядело плохо. Я никому не сделаю такого подарка".

Организаторы чемпионата мира устроили в заключительный день турнира после всех финалов специальную церемонию в честь Болта. Ямайский спринтер совершил круг почета по олимпийскому стадиону Лондона. Зрители приветствовали его стоя.