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Усэйн Болт подтвердил, что все-таки покидает большой спорт после ЧМ в Лондоне

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/usein-bol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442603-ru.html

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14 августа 2017, 10:59       Комментарии

Бишкек, 14.08.17 /Кабар/. Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт подтвердил, что уходит из легкой атлетики после чемпионата мира в Лондоне, пишет Р-Спорт.
Болт ранее объявил о том, что закончит карьеру после мирового первенства в Лондоне. Однако завоевать золото чемпионата мира-2017 ему не удалось. На стометровке Болт стал третьим, а в эстафете 4х100 метров не сумел закончить последний этап из-за травмы.
"Нет, - заявил Болт, отвечая на вопрос, есть ли хоть один шанс, что он вернется. - Я видел слишком многих спортсменов, которые возвращались, и это выглядело плохо. Я никому не сделаю такого подарка".
Организаторы чемпионата мира устроили в заключительный день турнира после всех финалов специальную церемонию в честь Болта. Ямайский спринтер совершил круг почета по олимпийскому стадиону Лондона. Зрители приветствовали его стоя.

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