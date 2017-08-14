14 августа 2017, 11:10 Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17. /Кабар/. В Нарыне пройдет этнофестиваль "Нукура Фест – небесный город традиций", сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

"Туристическая дестинация Нарынской области, приглашает всех принять участие в первом городском туристическом этнофестивале в городе Нарын "Нукура Фест – небесный город традиций", приуроченный к закрытию туристического сезона", - говорится в сообщении.

"Нукура Фест" пройдет 16 сентября 2017 года и будет приурочен к празднованию 149-летия города Нарын, а также закрытию туристического сезона.

"Нукура Фест" проводится с целью привлечения в город Нарын как кыргызстанцев, так и иностранных туристов, и ознакомления с местной культурой и традициями, которые существуют на протяжении многих лет с момента основания города Нарын.

В рамках фестиваля предусмотрены демонстрация традиций кыргызского народа, такие как "обрезание пут", "укладывание ребенка в колыбель (бешик)" и возможное участие в них, дегустация национальных блюд с раздачей рецептов приготовления, мастер-классы по валянию войлока и изготовлению шырдаков, мастер-класс по установке юрт, музыкальные выступления фольклорных групп, а также презентация каждого национального инструмента, ярмарка сувенирных изделий.

Для желающих будут организованы отдельные туры в исторические места "Таш Рабат", "Кошой Коргон" и другие.

Фестиваль "Нукура Фест" планирует иметь ежегодный характер и с каждым годом все больше раскрывать особенности города Нарын.

Фестиваль проводится при поддержке мэрии города Нарын, Программы по развитию сектора туризма проекта "Инициатива USAID по развитию бизнеса", а также при технической поддержке Свободной экономической зоны г. Нарын, туристическим агентством Тенти и других.

Вход для всех свободный.