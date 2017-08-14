Граждане, желающие проголосовать на выборах по месту фактического проживания, должны подавать соответствующее заявление лично, - ЦИК

14 августа 2017, 11:00 Комментарии

Граждане, желающие проголосовать на выборах не по месту прописки, а по месту фактического проживания, должны подавать соответствующее заявление лично. Об этом 14 августа сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова.

Так как, по ее словам, вся территория Кыргызстана является единым избирательным округом, можно проголосовать не только по месту прописки, но и по месту фактического нахождения. До 30 сентября необходимо написать заявление.

"На выборах парламента применялась форма 2, были отдельные недовольства. Поэтому мы ввели требование личной подачи заявления о перемещении на другой участок", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что Государственная регистрационная служба передала в ЦИК предварительный список избирателей, в который включены 2 млн 914 тыс. 586 избирателей, в том числе находящиеся за рубежом. Продлен период уточнения списков, он начинается за 60 дней до дня голосования.

"Одним из изменений в этом году является то, что за 30 дней будет контрольный список. Этот промежуточный список даст гражданам больше информации и уверенности в том, как они будут участвовать в голосовании", - сказала Н.Шайлдабекова.