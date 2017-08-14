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Футбол: воспитанник немецкого футбола принес победу "Дордою" над "Нефтчи"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364749_fy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442600-ru.html

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"Кубок трех наций": Турнир по футболу с участием женских сборных КР, РУз и РК пройдет в Бишкеке

14 августа 2017, 10:34       Комментарии

В минувшие выходные прошли матчи 13 и 14 тура чемпионата Кыргызстана по футболу высшего дивизиона - Топ-лиги.
В рамках тура в Кочкор-Ате местный "Нефтчи" встретился с бишкекским "Дордоем". Отметим, бишкекчане целятся на чемпионство, а хозяева поля пытаются зацепиться в тройке лучших.
Кочкоратинцы свои намерения показали игрой, где им удалось в первом тайме удержать нулевую ничью. Однако в начале второго тайма бишкекчанам все же удалось открыть счет в лице Александра Мищенко, который точно пробил в верхний угол из-за пределов штрафной площади. Этот гол стал единственным в матче и победным.
Напомним, "Дордой" приобрел полузащитника Мищенко во второй половине чемпионата этого сезона и этот гол - его первый результат в топ-лиге. Он является воспитанником немецкого футбола - Александр Мищенко выступал за молодежный состав одного из титулованных клубов Германии - "Боруссии Мёнхенгладбах".
В Оше прошел заключительный матч 13-го тура, где действующий чемпион и лидер Топ-лиги "Алай" принял столичную "Алга". Гости на 11-й минуте открыли счет, Ильдар Амиров реализовал пенальти. Хозяевам удалось забить ответный на последних минутах первого тайма, отличился Акрам Умаров. В середине второго тайма Владимир Веревкин принес победу своей команде. Таким образом, "Алай" одержал победу со счетом 2:1.
"Кара-Балта" на своем стадионе провела матч 14-го тура с кантской "Абдыш-Атой", которая выступала под руководством нового главного тренера Владимира Березовского. А перед матчем также стало известно, что и у хозяев сменился тренер - Владимир Сало сменил на посту Владимира Даниленко. Однако сенсаций в этом матче не произошло и победителем вышла "Абдыш-Ата", хоть и с минимальным счетом - 1:0.
Таким образом, в турнирной таблице чемпионата на 14 августа лидером по-прежнему является "Алай", набравший 34 очка. Ближайшие преследователи "Дордой" и "Абдыш-Ата" отстают от него на 12 очков.

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