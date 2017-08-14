Погранслужба: Инцидент со стрельбой в Казахстане не имеет отношения к КР

14 августа 2017, 10:59 Комментарии

Инцидент со стрельбой, в котором погиб мужчина, произошел не на участке кыргызско-казахстанской границы, а на внутренней территории Казахстана. Об этом сообщили в кыргызской Погранслужбе.

В пресс-службе отметили, что, по сообщениям казахстанских коллег, случай произошел на территории соседней республики и к Кыргызстану не имеет никакого отношения.

"Это произошло внутри страны, а не на границе. Мы не можем комментировать то, что происходит в Казахстане, это в компетенции казахской стороны", - отметили в Погранслужбе.

Напомним, 12 августа около 20.00 на погранзаставе "Жасоркен" пограничникам пришлось открыть огонь по нарушителям казахстанской границы. Группа лиц, около 15 человек, не подчинилась и применила физическое воздействие в отношении пограничного наряда. Был ранен один из нападавших, который позже скончался, остальные сбежали в ближайший населенный пункт. По предварительной информации, погибшим был гражданин Кыргызстана, но позже правоохранительные органы РК опровергли это. Погибшим оказался гражданин Казахстана, житель села Жасоркен, 1987 года рождения.