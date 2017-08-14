Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым

14 августа 2017, 10:31 Комментарии

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков накануне встретился с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым. Сегодня, 14 августа Сооронбая Жээнбекова примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета ЕАЭС, который пройдет в Астане.

"Благодарю вас за радушный прием кыргызской делегации в Астане, желаю успешного проведения предстоящего заседания Евразийского межправительственного совета. Укрепление стратегических взаимоотношений с Республикой Казахстан является одним из самых приоритетных направлений внешней политики Кыргызской Республики. Казахстан занимает лидирующее место по притоку прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан. На данный момент остаются открытыми несколько важных вопросов двустороннего сотрудничества, которые требуют решения и поддержки казахстанской стороны. Наиболее актуальным вопросом является развитие сотрудничества в приграничной сфере, в рамках ЕврАзЭС. На прошлой встрече мы договорились по вопросу изменения статусов КПП "Токмок-автодорожный" и "Кен-Булун-автодорожный" с двустороннего на многосторонний, строительства моста на КПП "Ак-Тилек-автодорожный" с кыргызской стороны и "Кара-Суу" с казахстанской стороны. Прошу ускорить решение данных вопросов", — отметил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Глава кабинета министров Казахстана Бакытжан Сагинтаев отметил, что по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества у сторон есть понимание и желание двигаться вперед.

"Между Казахстаном и Кыргызстаном имеется полное понимание и желание решать все поставленные задачи на благо народов двух стран. Это самое главное. Очень приятно, что кыргызская сторона организовала беспрепятственный проезд казахстанских туристов на курорты, расположенные в Кыргызстане. Планируется, что уже в ближайшее время стороны начнут финансирование строительства моста, соединяющего КПП "Ак-Тилек-автодорожный" и "Кара-Суу". Также уже в ближайшее время планируется изменить статус КПП "Кен-Булун-автодорожный" и "Токмок-автодорожный" с двустороннего на многосторонний. Кроме того, сторонами завершено обсуждение проектов Договора о демаркации кыргызско-казахстанской госграницы и Соглашения о режиме государственной границы, которые планируется подписать в ближайшее время. Принимая во внимания братский характер двусторонних отношений, мы приняли решение уже в ближайшее время направить гуманитарную помощь в виде стройматериалов для пострадавших от стихийных бедствий на юге Кыргызской Республики", — подчеркнул Сагинтаев.

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил казахстанскую сторону за ратификацию Соглашения о выделении $100 млн в качестве технической помощи в рамках вступления нашей страны в ЕврАзЭС и поздравил казахстанцев с успешным проведением Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане.