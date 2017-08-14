Доллар США: 69.1500 (-0.23) 
Евро: 81.2927 (-0.0311) 
Золото: 41.42 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Реал" обыграл "Барселону в первом матче за Суперкубок Испании"Реал" обыграл "Барселону в первом матче за Суперкубок ИспанииПри нападении на ресторан в Буркина-Фасо погибли 17 человекПри нападении на ресторан в Буркина-Фасо погибли 17 человек

В Афганистане убит командир "Исламского государства"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-afga...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442596-ru.html

Похожие новости

В Эстонии футбольная команда забила гол на 14-й секунде, ни разу не коснувшись мяча

Команда из КР заняла II место на XI Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов

Команда Сухопутных войск Кыргызстана борется за выход в финал в "Армейских играх" в Казахстане

Боевики ИГ и "Талибана" убили более 50 человек на севере Афганистана

В Казахстане стартовали "Армейские международные игры-2017", где принимает участие команда Сухопутных войск из Кыргызстана (фото)

14 августа 2017, 10:51       Комментарии

Американская авиация нанесла удар по базе джихадистов в провинции Кунар на востоке Афганистана. Агентство Reuters сообщило в воскресенье, 13 августа, что убиты несколько высокопоставленных командиров, в том числе погиб Абдул Рахман, представитель ИГ в Кунаре.
Американский генерал Джон Николсон заявил в Кабуле, что убийство Рахмана стало еще одним ударом по силам "Исламского государства".
При авиарейде убиты еще трое командиров джихадистских формирований. Генерал Николсон пообещал добиться победы над противником в Афганистане до конца 2017 года.
В апреле этого года американское командование применило в Афганистане 10-тонную фугасную бомбу, названную "матерью всех бомб". Она сброшена на укрепленную базу джихадистов в провинции Нангархар на востоке Афганистана, вблизи пакистанской границы. Эта акция представлена командованием США как один из наиболее эффективных ударов по позициям ИГ в Афганистане.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум