В Афганистане убит командир "Исламского государства"

14 августа 2017, 10:51 Комментарии

Американская авиация нанесла удар по базе джихадистов в провинции Кунар на востоке Афганистана. Агентство Reuters сообщило в воскресенье, 13 августа, что убиты несколько высокопоставленных командиров, в том числе погиб Абдул Рахман, представитель ИГ в Кунаре.

Американский генерал Джон Николсон заявил в Кабуле, что убийство Рахмана стало еще одним ударом по силам "Исламского государства".

При авиарейде убиты еще трое командиров джихадистских формирований. Генерал Николсон пообещал добиться победы над противником в Афганистане до конца 2017 года.

В апреле этого года американское командование применило в Афганистане 10-тонную фугасную бомбу, названную "матерью всех бомб". Она сброшена на укрепленную базу джихадистов в провинции Нангархар на востоке Афганистана, вблизи пакистанской границы. Эта акция представлена командованием США как один из наиболее эффективных ударов по позициям ИГ в Афганистане.