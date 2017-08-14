Шесть лет без покоя: лесопилка работает в частном секторе и днем и ночью

14 августа 2017, 10:40 Комментарии

В редакцию K—News обратилась бишкекчанка, мать десяти детей Ирина Николаевна. Женщина рассказала, что вот уже шесть лет им с семьей не дает спокойно жить лесосклад, который расположился по соседству. И все бы ничего, но работа на складе идет чуть-ли не круглосуточно до 4-х часов ночи, без выходных.

Постоянное соседство с производственным предприятием в последнее время дает о себе знать, у Ирины Николаевны резко ухудшилось здоровье. У женщины повышено кровяное давление.

"Добрый день, меня зовут Ирина Николаевна – мне 53 года. Я мать–героиня, у меня 10 детей. Я никогда не обращался к правительству за помощью, так как, знаю, что мне все равно не помогут. Но сейчас я нахожусь в безвыходной ситуации и не знаю, что делать и куда идти со своей проблемой, поэтому обращаюсь в вашу редакцию. Шесть лет назад рядом с моим домом, расположенным по улице Калужская, предприниматель Батыр выкупил землю и организовал лесосклад. И после этого нам жизни там нет. Они работают каждый день до 4 часов ночи. Вокруг стоит шум: они кричат, свистят, у них работает кран, пилорама. А недавно он еще открыл на территории столярный цех. Мы не можем отдохнуть от шума не днем не ночью", – рассказала Ирина Николаевна.

Женщина жалуется, что даже не может высушить белье, потому что к ним во двор постоянно летят опилки, да так, что дышать тяжело. Она уверена, все это наносит вред здоровью ее семьи.

Вот в таких опилках все вещи, которые Ирина Николаевна сушит во дворе "Я пыталась несколько раз с ним поговорить. Просила работать до 23:00, установить забор повыше, сделать навес чтобы опилки не летели ко мне во двор. Но он и слушать не хочет. А недавно он и вовсе кинулся на моего сына с кулаками, что мне пришлось обращаться в милицию. Примерно в 3 часа ночи его работники стали выгружать доски вместе с бочками с непонятным внутри содержимым (предположительно горючим) все это сопровождалось сильным грохотом. Я проснулась, вышла и вижу, что они эти бочки ставят к моей стенке. Я попросила их этого не делать, но они просто сказали: "Иди отсюда". Вышел мой сын и хотел снять все происходящее на телефон, и тут Батыр накинулся на него", – пояснила Ирина Николаевна.

Пыль, шум, хамское отношение это еще не все с чем приходиться сталкиваться многодетной семье. Примерно 2-3 года назад в ходе работ соседи снесли им краном крышу, обещанного возмещения ущерба Ирина Николаевна ждет до сих пор.

"Я обращалась с этой проблемой к участковому, сначала он мне помогал, через него я обратилась в суд аксакалов. Мне пообещали помочь, но вот уже 3 месяца от них нет и ответа. А мы продолжаем мучиться. Коллективное заявление я не писала. Соседи из других домой постоянно приходят ко мне жалуются, говорят, помоги решить проблему, а сами писать заявление боятся", – сказала женщина.

Ирина Николаевна подозревает, что владелец лесосклада намеренно доставляет ее семье дискомфорт своим соседством. Дело в том, что предприниматель Батыр неоднократно пытался купить дом женщины, чтобы расшириться. Однако варианты, предложенные им, Ирину не устроили. По словам женщины, то он ей предлагал взамен дома какой-то сарай, то квартиру на 7-м этаже, в доме без лифта.

Ирина Николаевна показывает как они живут по соседству с лесоскладом Юристы разводят руками. Дом Ирины Николаевны расположен вблизи промзоны и скорее всего документы у предпринимателя в порядке. Другое дело, что производство ведется с нарушениями техники безопасности и вопреки действию закона, что шуметь можно в нашей стране только до 23:00, работает лесосклад до 4 часов ночи. Однако это нужно еще доказать.

Холл 3-этажа Ленинской районной администрации В поисках правды корреспондент K—News обратился в Ленинскую райадминистрацию. Но и тут желающих помочь не нашлось. Самым трудолюбивым сотрудником администрации оказался охранник, который предложил с этим вопросом обратиться к заместителю главы по вопросам ЖКХ. Начальства на рабочем месте не оказалось, наверное, работы много. Корреспондент бегал по этажам от одного важного начальника к другому, так как каждый спешил сообщить, что решение подобных вопросов не в их компетенции. В результате тот же охранник посоветовал обратиться в общий отдел с заявлением. А юристы посоветовали Ирине Николаевне написать заявление в Ленинское отделение милиции, что она и планирует сделать в ближайшие дни. Хотя сама женщина признается, что не верит в то, что закон в Кыргызстане для всех един. Она и раньше обращалась за помощью к правоохранителям, но толку от этого мало.

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