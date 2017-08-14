Доллар США: 69.1500 (-0.23) 
Евро: 81.2927 (-0.0311) 
Золото: 41.42 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Казахстана Бакытжаном СагинтаевымСооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Казахстана Бакытжаном СагинтаевымАкбаралы Айтикеев снял свою кандидатуру с президентских выборовАкбаралы Айтикеев снял свою кандидатуру с президентских выборов

Мэр Оша на встрече с молодежью спел, станцевал и поиграл в шашки

 

Фотографии: kabar.kg

             

Источник:
http://kabar.kg/news/mer-osha-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442594-ru.html

Похожие новости

Жээнбеков встретился с премьером Казахстана Сагинтаевым в Астане

Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым

Рейтинг профессий, от которых отказывается все больше кыргызстанцев

Сделайте это до 35, чтобы жизнь удалась, — советы известных кыргызстанцев

В списке избирателей в Москве 5,1 тыс. кыргызстанцев — интервью с главой УИК в Москве

14 августа 2017, 10:30       Комментарии

ОШ, 14.08.17 /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В Оше 11 августа комитетом по делам молодежи мэрии города Ош проведен интеллектуальный дружеский вечер для молодежи "Биргеликте бир күн".
Во встрече с молодежью принял участие мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев, который ознакомился с условиями отдыха молодежи, принял участие в состязаниях по шашкам и шахматам, а также совместно с молодежью исполнил ряд народных песен. Кроме того, состоялась беседа с молодыми активистами, которые задавали вопросы мэру, делились своими мнениями и впечатлениями по совершенствованию путей развития молодежи.
В приветственной речи градоначальник отметил важность проведения культурно-массовых мероприятий для молодежи в целях их интеллектуального совершенствования, укрепления дружбы, развития творческих способностей и спортивных талантов, повышения любви к Родине, желания служить на благо отчизны.
Свыше 100 молодых людей, которым были предоставлены условия для занятий различными коллективными видами спорта, для них проведены мастер-классы по йоге, танцевальному мастерству, турнир по плаванию. Молодые люди приняли участие в дебатах, интеллектуальных конкурсах и состязаниях, тренингах по этике и развитию лидерских качеств.
Праздничное мероприятие завершилось дискотекой.
Отметим, что интеллектуальный дружеский вечер для молодежи "Биргеликте бир күн" организован Комитетом по делам молодежи мэрии города Ош к 12 августа – Международному дню молодежи.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум