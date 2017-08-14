Мэр Оша на встрече с молодежью спел, станцевал и поиграл в шашки

14 августа 2017, 10:30 Комментарии

ОШ, 14.08.17 /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В Оше 11 августа комитетом по делам молодежи мэрии города Ош проведен интеллектуальный дружеский вечер для молодежи "Биргеликте бир күн".

Во встрече с молодежью принял участие мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев, который ознакомился с условиями отдыха молодежи, принял участие в состязаниях по шашкам и шахматам, а также совместно с молодежью исполнил ряд народных песен. Кроме того, состоялась беседа с молодыми активистами, которые задавали вопросы мэру, делились своими мнениями и впечатлениями по совершенствованию путей развития молодежи.

В приветственной речи градоначальник отметил важность проведения культурно-массовых мероприятий для молодежи в целях их интеллектуального совершенствования, укрепления дружбы, развития творческих способностей и спортивных талантов, повышения любви к Родине, желания служить на благо отчизны.

Свыше 100 молодых людей, которым были предоставлены условия для занятий различными коллективными видами спорта, для них проведены мастер-классы по йоге, танцевальному мастерству, турнир по плаванию. Молодые люди приняли участие в дебатах, интеллектуальных конкурсах и состязаниях, тренингах по этике и развитию лидерских качеств.

Праздничное мероприятие завершилось дискотекой.

Отметим, что интеллектуальный дружеский вечер для молодежи "Биргеликте бир күн" организован Комитетом по делам молодежи мэрии города Ош к 12 августа – Международному дню молодежи.