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Казахстан направит помощь в виде стройматериалов для пострадавших в стихийных бедствиях на юге Кыргызстана

Источник:
http://kabar.kg/news/kazakhsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442593-ru.html

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14 августа 2017, 9:15       Комментарии

АСТАНА, 14.08.17 /Салтанат Абдраева - Кабар/. Казахстан направит Кыргызстану гуманитарную помощь в виде строительных материалов пострадавшим в стихийных бедствиях на юге страны. Об этом стало известно накануне в рамках двусторонней встречи премьер-министров Кыргызстана -Сооронбая Жээнбекова и Казахстана - Бакытжана Сагинтаева в Астане.
Жээнбеков поблагодарил казахстанскую сторону за такую помощь.

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