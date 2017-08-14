Казахстан направит помощь в виде стройматериалов для пострадавших в стихийных бедствиях на юге Кыргызстана

АСТАНА, 14.08.17 /Салтанат Абдраева - Кабар/. Казахстан направит Кыргызстану гуманитарную помощь в виде строительных материалов пострадавшим в стихийных бедствиях на юге страны. Об этом стало известно накануне в рамках двусторонней встречи премьер-министров Кыргызстана -Сооронбая Жээнбекова и Казахстана - Бакытжана Сагинтаева в Астане.
Жээнбеков поблагодарил казахстанскую сторону за такую помощь.
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