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19-летний парень утонул на Иссык-Куле

Источник:
http://kabar.kg/news/mchs-za-v...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442591-ru.html

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В Иссык-Кульской области произошло землетрясение

14 августа 2017, 10:27       Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17 /Кабар/. За выходные в Кыргызстане один человек утонул, двоих удалось спасти, сообщили в пресс-службе МЧС.
12 августа в селе Баетов Иссык-Кульского района в пансионате "Вавилон" в озере утонул 19-летний парень. Спасатели нашли тело на утро следующего дня и передали сотрудникам милиции.
13 августа в 13.30 на озере Комсомольском в Бишкеке сотрудники МЧС спасли 12-летнего подростка, который тонул в водоеме.
В Ошской области сотрудники МЧС спасли 22-летнего парня, который прыгнул в реку Шаркан Сай в городе Кара-Суу.
В пресс-службе также сообщили, что 13 августа в 10.45 из БЧК вытащили тело женщины 40-45 лет, европейской внешности.
По официальным данным, с начала года в Кыргызстане утонули более 70 человек, из них 18 - дети.

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