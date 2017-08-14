19-летний парень утонул на Иссык-Куле

14 августа 2017, 10:27 Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17 /Кабар/. За выходные в Кыргызстане один человек утонул, двоих удалось спасти, сообщили в пресс-службе МЧС.

12 августа в селе Баетов Иссык-Кульского района в пансионате "Вавилон" в озере утонул 19-летний парень. Спасатели нашли тело на утро следующего дня и передали сотрудникам милиции.

13 августа в 13.30 на озере Комсомольском в Бишкеке сотрудники МЧС спасли 12-летнего подростка, который тонул в водоеме.

В Ошской области сотрудники МЧС спасли 22-летнего парня, который прыгнул в реку Шаркан Сай в городе Кара-Суу.

В пресс-службе также сообщили, что 13 августа в 10.45 из БЧК вытащили тело женщины 40-45 лет, европейской внешности.

По официальным данным, с начала года в Кыргызстане утонули более 70 человек, из них 18 - дети.