14 августа 2017, 10:33 Комментарии

Два BMW столкнулись на трассе Бишкек – Ош, один человек госпитализирован, сообщили в пресс-службе МЧС.

Авария произошла накануне на 274-м километре дороги в Токтогульском районе.

Прибывшие сотрудники МЧС вытащили одного застрявшего человека и доставили в больницу.

О других пострадавших не сообщается.

По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.

МВД сообщает, что с начала 2017 года в результате ДТП по республике погибли более 300 человек. Основной причиной аварий является несоблюдение правил дорожного движения.