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Два BMW столкнулись на трассе Бишкек - Ош, один человек госпитализирован

Источник:
http://kabar.kg/news/dva-bmw-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442590-ru.html

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14 августа 2017, 10:33       Комментарии

Два BMW столкнулись на трассе Бишкек – Ош, один человек госпитализирован, сообщили в пресс-службе МЧС.
Авария произошла накануне на 274-м километре дороги в Токтогульском районе.
Прибывшие сотрудники МЧС вытащили одного застрявшего человека и доставили в больницу.
О других пострадавших не сообщается.
По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.
МВД сообщает, что с начала 2017 года в результате ДТП по республике погибли более 300 человек. Основной причиной аварий является несоблюдение правил дорожного движения.

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