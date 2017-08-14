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При нападении на ресторан в Буркина-Фасо погибли 17 человек

Источник:
http://kabar.kg/news/pri-napad...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442588-ru.html

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Жертвами нападения исламистов на ресторан в Буркина-Фасо стали 17 человек

Несколько десятков человек погибли в Непале в результате оползней

14 августа 2017, 10:42       Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17 /Кабар/. Не менее 17 человек погибли в ночь на понедельник, 14 августа, в результате нападения вооруженных людей на популярный среди иностранцев турецкий ресторан в столице Буркина-Фасо Уагадугу, пишет DW.
Власти заявили, что среди убитых есть представители нескольких национальностей, в том числе один француз, сообщает агентство АР.
Не менее 8 человек ранены в результате нападения.
Никаких подробностей о нападавших пока не сообщается. По некоторым данным, их было трое. Территория вокруг места происшествия оцеплена.
В январе 2016 года исламисты захватили столичный отель Splendid. Тогда погибли 30 человек, среди которых было немало иностранцев, в том числе и украинская семья.
Ответственность за нападение взяли на себя джихадисты группировки "Аль-Каида в исламском Магрибе".

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