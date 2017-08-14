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ЦИК: С 16 августа граждане смогут проверить себя в списках избирателей на выборах президента

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442586-ru.html

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14 августа 2017, 10:38       Комментарии

Граждане Кыргызстана с 16 августа смогут проверить себя в списках избирателей на выборах главы государства. Об этом 14 августа сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова.
По ее словам, в настоящее время в стране идет избирательная кампания по выборам, начинается очередной этап.
"1 августа завершился период выдвижения кандидатов. Сейчас идет период сдачи необходимых документов и подписных листов, период их проверки. Он продлится до 10 сентября. В отношении граждан начинается этап проверки себя в списке избирателя. 16 августа списки будут вывешены на участковых избирательных участках, и все граждане могут себя проверить в списке избирателей", - сказала глава ЦИК.
Она напомнила, что граждане могут проверить себя в списке на сайте shailoo.srs.kg, обратиться в Государственную регистрационную службы по номеру "119", направить на этот же номер смс-сообщение с указанием своего персонального идентификационного номера, а также прийти в УИК, на котором обычно голосуют.
"В случае несоответствий можно написать заявление до 30 сентября", - добавила Н.Шайлдабекова.

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