ЦИК: С 16 августа граждане смогут проверить себя в списках избирателей на выборах президента

14 августа 2017, 10:38 Комментарии

Граждане Кыргызстана с 16 августа смогут проверить себя в списках избирателей на выборах главы государства. Об этом 14 августа сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, в настоящее время в стране идет избирательная кампания по выборам, начинается очередной этап.

"1 августа завершился период выдвижения кандидатов. Сейчас идет период сдачи необходимых документов и подписных листов, период их проверки. Он продлится до 10 сентября. В отношении граждан начинается этап проверки себя в списке избирателя. 16 августа списки будут вывешены на участковых избирательных участках, и все граждане могут себя проверить в списке избирателей", - сказала глава ЦИК.

Она напомнила, что граждане могут проверить себя в списке на сайте shailoo.srs.kg, обратиться в Государственную регистрационную службы по номеру "119", направить на этот же номер смс-сообщение с указанием своего персонального идентификационного номера, а также прийти в УИК, на котором обычно голосуют.

"В случае несоответствий можно написать заявление до 30 сентября", - добавила Н.Шайлдабекова.