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Водные хроники. На Комсомольском озере спасли подростка, на Иссык-Куле нет

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364751_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442585-ru.html

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14 августа 2017, 10:13       Комментарии

В минувшие выходные на Иссык-Куле в одном из пансионатов водолазы нашли тело утопленника. Об этом сообщает МЧС.
Уточняется, что инцидент произошел 12 августа в одном из пансионатов Иссык-Куля. Тело парня 1998 года рождения, уроженца Нарынской области, после поднятия со дна озера передали представителям правоохранительных органов. Выясняется причина случившегося.
Вчера, 13 августа, удалось спасти 12-летнего мальчика. Ребенок тонул в Комсомольском озере.
Также вчера из БЧК достали тело утопленницы. Примерно в 10.45 спасатели извлекли тело женщины, которой было примерно 40-45 лет.

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