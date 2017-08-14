Акбаралы Айтикеев снял свою кандидатуру с президентских выборов

14 августа 2017, 10:28 Комментарии

Акбаралы Айтикеев, баллотировавшийся в президенты, отозвал свое заявление об участии в выборах. Информацию "ВБ" подтвердили в Центризбиркоме.

12 августа Айтикеев подал в ЦИК обращение об отзыве заявления о самовыдвижении. Свое решение он объяснил тем, что сомневается в честности проведения предстоящих выборов и потому не намерен участвовать в них.

Напомним, он баллотировался в президенты три раза - в 2005, 2009 и 2011 годах, в последний раз он занял 13-е место из 16 кандидатов. Сегодня он должен был пройти тестирование по госязыку.

На сегодняшний день в списке кандидатов остались 50 человек.