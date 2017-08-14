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Акбаралы Айтикеев снял свою кандидатуру с президентских выборов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364750_ak...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442584-ru.html

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Как обеспечить честные выборы президента в Кыргызстане? Позиция ЦИК

14 августа 2017, 10:28       Комментарии

Акбаралы Айтикеев, баллотировавшийся в президенты, отозвал свое заявление об участии в выборах. Информацию "ВБ" подтвердили в Центризбиркоме.
12 августа Айтикеев подал в ЦИК обращение об отзыве заявления о самовыдвижении. Свое решение он объяснил тем, что сомневается в честности проведения предстоящих выборов и потому не намерен участвовать в них.
Напомним, он баллотировался в президенты три раза - в 2005, 2009 и 2011 годах, в последний раз он занял 13-е место из 16 кандидатов. Сегодня он должен был пройти тестирование по госязыку.
На сегодняшний день в списке кандидатов остались 50 человек.

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