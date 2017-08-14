Рейтинг профессий, от которых отказывается все больше кыргызстанцев

14 августа 2017, 10:20 Комментарии

БИШКЕК, 14 авг - Sputnik. Национальный статистический комитет опубликовал отчет, как меняется численность работников в разных сферах деятельности. Sputnik Кыргызстан составил рейтинг тех отраслей, где людей за последние 5 лет стало меньше.

1. Административная деятельность. По сравнению с 2012 годом количество работающих в этой сфере сократилось почти на треть. Сегодня в Кыргызстане их чуть больше 13 тысяч.

2. Добыча полезных ископаемых. Число горняков, инженеров и геологов, которые трудятся на горнодобывающих предприятиях, сократилось на четверть и составило 10 тысяч человек.

3. Научная и техническая деятельность. Армия работников интеллектуального труда за пять лет поредела на 17 процентов. Их в стране 15,5 тысячи.

4. Искусство, развлечения и отдых. Видимо, кыргызстанцы стали меньше праздновать и уделять время духовному росту. Как еще объяснить тот факт, что число людей, которые смех и радость приносят людям, сократилось на 15 процентов?

5. Энергетика. На те же 15 процентов уменьшилось количество граждан, благодаря которым у нас в домах есть свет и газ. Теперь их в Кыргызстане 29 тысяч.

6. Сельское хозяйство. 8 процентов фермеров за последние пять лет решили сменить профессию. На полях остались работать 633 тысячи кыргызстанцев.

7. Государственное управление, оборона и социальное обеспечение. Минус 7 процентов за пять лет.

А вот риэлторские компании, если верить статистике, сейчас переживают приток новой крови: с 2012 года количество занимающихся сделками с недвижимостью выросло на рекордный 41 процент.

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