Прогноз погоды: в Бишкеке солнечно

14 августа 2017, 9:24 Комментарии

По данным Кыргызгидромета, в Бишкеке 14-15 августа без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. 16 августа дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

<table border="1"> <tr> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> </tr> <tr> <td>12…14</td> <td>30…32</td> <td>18…20</td> <td>31…33</td> <td>18…20</td> <td>26…28</td> </tr> </table>