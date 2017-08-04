Доллар США: 69.1500 (-0.23) 
Евро: 81.2927 (-0.0311) 
Золото: 41.42 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Триполи похитили бывшего премьер-министра ЛивииВ Триполи похитили бывшего премьер-министра ЛивииЦИК: Сооронбай Жээнбеков не нарушал правил агитацииЦИК: Сооронбай Жээнбеков не нарушал правил агитации

Полиция Казахстана расследует инцидент со стрельбой на границе с Кыргызстаном

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/polits...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442580-ru.html

Похожие новости

Погранслужба: Инцидент со стрельбой в Казахстане не имеет отношения к КР

Жээнбеков встретился с премьером Казахстана Сагинтаевым в Астане

В Кыргызстане сняли ролик по сохранению снежного барса

Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым

Рейтинг профессий, от которых отказывается все больше кыргызстанцев

14 августа 2017, 9:46       Комментарии

Казахские полицейские допрашивают родственников погибшего при стрельбе на границе с Кыргызстаном в Жамбылской области казахстанца. Об этом сообщает казахские СМИ со ссылкой на пресс-службу Жамбылского областного ДВД.
По данным СМИ, накануне вечером на погранзаставе "Жасоркен" пограничникам пришлось открыть огонь по предполагаемым нарушителям казахстанской границы.
"Группа лиц около 15 человек не подчинилась и применила физическое воздействие в отношении пограничного наряда. Был ранен один из нападавших, который позже скончался, остальные сбежали в ближайший населенный пункт", – говорится в сообщении.
Сообщается, что погибший после тяжелого ранения являлся жителем села Жасоркен. Он был гражданином Казахстана, гражданство других участников инцидента неизвестно.
Официальные ведомства утверждают, что они забрасывали камнями, всеми подручными средствами пограничный наряд, который вынужден был открыть огонь после предупредительных выстрелов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум