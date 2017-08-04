Полиция Казахстана расследует инцидент со стрельбой на границе с Кыргызстаном

14 августа 2017, 9:46 Комментарии

Казахские полицейские допрашивают родственников погибшего при стрельбе на границе с Кыргызстаном в Жамбылской области казахстанца. Об этом сообщает казахские СМИ со ссылкой на пресс-службу Жамбылского областного ДВД.

По данным СМИ, накануне вечером на погранзаставе "Жасоркен" пограничникам пришлось открыть огонь по предполагаемым нарушителям казахстанской границы.

"Группа лиц около 15 человек не подчинилась и применила физическое воздействие в отношении пограничного наряда. Был ранен один из нападавших, который позже скончался, остальные сбежали в ближайший населенный пункт", – говорится в сообщении.

Сообщается, что погибший после тяжелого ранения являлся жителем села Жасоркен. Он был гражданином Казахстана, гражданство других участников инцидента неизвестно.

Официальные ведомства утверждают, что они забрасывали камнями, всеми подручными средствами пограничный наряд, который вынужден был открыть огонь после предупредительных выстрелов.