Премьеры-министры стран-членов ЕАЭС обсудят взаимное признание национальных водительских прав

14 августа 2017, 10:19 Комментарии

Сегодня, 14 августа, в Астане начнется заседание Евразийского межправсовета. В ходе этой встречи главы правительств стран-членов ЕАЭС намерены рассмотреть ключевые задачи по расширению интеграционного взаимодействия.

В частности, премьеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана обсудят развитие отраслевого сотрудничества, в том числе формирование единого электроэнергетического рынка, и меры по реализации скоординированной транспортной политики. Также они поговорят о том, как устранить ограничения на внутреннем рынке ЕАЭС.

Кроме того, участники заседания рассмотрят вопрос о взаимном признании национальных водительских прав.