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Премьеры-министры стран-членов ЕАЭС обсудят взаимное признание национальных водительских прав

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/premer...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442577-ru.html

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Инициативы и проекты цифровой трансформации ЕАЭС обсудят в Астане

14 августа 2017, 10:19       Комментарии

Сегодня, 14 августа, в Астане начнется заседание Евразийского межправсовета. В ходе этой встречи главы правительств стран-членов ЕАЭС намерены рассмотреть ключевые задачи по расширению интеграционного взаимодействия.
В частности, премьеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана обсудят развитие отраслевого сотрудничества, в том числе формирование единого электроэнергетического рынка, и меры по реализации скоординированной транспортной политики. Также они поговорят о том, как устранить ограничения на внутреннем рынке ЕАЭС.
Кроме того, участники заседания рассмотрят вопрос о взаимном признании национальных водительских прав.

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