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В Вашингтоне сотни людей митингуют против националистов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364744_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442576-ru.html

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Шестаков: Темир Сариев и новое политобъединение дружат против Жээнбекова

14 августа 2017, 9:34       Комментарии

В Вашингтоне проходит мирная акция протеста. Возле Белого дома собрались несколько сотен человек. Многие скандируют "Нет насилию!" и призывают президента США решительно осудить действия националистов в Шарлотсвилле и покончить с насилием, пишет Росбалт.
Как передает ТАСС, некоторые демонстранты держат в руках плакаты "Трамп = ненависть", "Нет расизму", "Жизнь темнокожих имеет ценность". После митинга состоится шествие по центральным улицам столицы США.
Напомним, в ночь на 12 августа сотни ультраправых вышли на улицы из-за планов городских властей снести памятник генералу Роберту Ли. Он участвовал в Гражданской войне на стороне конфедератов. В это же время в участников шествия против ультраправых врезался автомобиль, погибла одна женщина. Всего в стычках на акциях и в инциденте с наездом автомобиля на толпу пострадали более 20 человек.

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